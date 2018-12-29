“Чтобы не зря снег лежал” В Рогачеве слепили 51 снеговика

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Жители дома 93 по улице Гоголя в Рогачеве наверняка с утра не поверили тому, что увидели за окном. Там выстроился отряд снеговиков - 51 штука! У некоторых из них красные иили оранжевые глаза, разноцветные пугорицы. Снежную армию вылепила компания друзей из Рогачева. В своем инстаграме один из создателей снеговиков, Фрол Щербина написал: “Все сделано с позитивом. Ну и чтобы снег не зря лежал”.

А в минском дворе недавно появилась снежная свинья. Огромную розовую хрюшу вылепили во дворе дома по улице Ольшевского. Лепили свинью с профессиональным подходом, получилась, как настоящая!