Погода 30 декабря: мокрый снег и до 4 тепла

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Погода в воскресенье, 30 декабря будет не очень праздничной: дождь и мокрый снег, а температура будет колебаться в разных районах в промежутке между двумя градусами мороза и 4 тепла. Ночью ожидается от минус 5 до плюс 1. Об этом рассказали belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. А еще синоптики прогнозируют туман, слабый гололед, гололедицу на дорогах.

31 декабря обещают сплошную облачность, мокрый снег, днем ожидается метель. Температура воздуха около 0. А уже 1 января 2019 года столбик термометра опустится днем до -2°С. Синоптики предупреждают: ожидается сильный ветер порывами до 15-18 м/с.