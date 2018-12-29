2018-12-29T18:11:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске в мусоровозе обнаружили опасные химвещества

Произошла химическая реакция
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
В мусоровозе обнаружили опасные химические вещества. Фото с сайта МЧСВ мусоровозе обнаружили опасные химические вещества. Фото с сайта МЧС
Изменить размер текста:

Сообщение о дыме желто-оранжевого цвета из контейнера грузового автомобиля по улице Филимонова поступило в МЧС 28 декабря в 12:05.

Спасатели, прибыв на место, установили, что в кузове мусоровоза происходит химическая реакция с выделением тепла и дыма.

Место происшествия оградили, сотрудники МЧС в средствах защиты и АСВ отсортировали вещества, которые находились в пластиковых емкостях. Территория, на которой произошло ЧП, и кузов автомобиля были обработаны для нейтрализации действия химических веществ.

Химические вещества были отделены от мусора, помещены в пластиковую тару для дальнейшей транспортировки к месту временного хранения, сообщили в МЧС.

Заражения воздуха и почвы не зафиксировано. Пострадавших нет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Беларуси с 1 января подорожают некоторые сигареты
На директора "Буда-Кошелевского коммунальника" завели уголовное дело
Погода 30 декабря: мокрый снег и до 4 тепла
"Чтобы не зря снег лежал". В Рогачеве слепили 51 снеговика
В Дзержинске в собственном доме убили пожилую пару
В минском дворе из снега вылепили свинью и покрасили в розовый цвет
"Шел по центру проезжей части". В Пинске машина наехала на пешехода
Пресс-секретарь президента России: Речь об объединении России и Беларуси в одно государство не идет
Убил дядю, обстрелял автомобиль, угрожал прохожим
В Египте взорвали автобус с туристами
В Витебске «Хонда» влетела в грузовик, двухлетний ребенок спасся благодаря детскому креслу
В новогоднюю ночь поезда в минском метро будут ходить до 4 утра с интервалом 6 минут
2 января начнется суд по делу о смерти 19-летней студентки от передозировки
В центре Минска накануне Нового года ограничат движение
Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом
Сербский нападающий Неманья Милич стал игроком БАТЭ
Национальный аэропорт "Минск" встретил своего 4,5-миллионного пассажира
Виктор Лукашенко поздравил многодетную семью в Глусском районе
В Барановичах прапорщика, избившего солдата, приговорили к заключению
Лукашенко - молодежи: Больше, чем дома, вас нигде не ждут
В Бресте планируют создать IT-кластер
Лукашенко станцевал вальс с "Мисс Беларусь" на новогоднем балу
Через белорусско-российскую границу ехала фура с гранатами
Мишель и Барак Обама вызывают у американцев наибольшее восхищение