В Минске в мусоровозе обнаружили опасные химвещества

В мусоровозе обнаружили опасные химические вещества. Фото с сайта МЧС

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Сообщение о дыме желто-оранжевого цвета из контейнера грузового автомобиля по улице Филимонова поступило в МЧС 28 декабря в 12:05.

Спасатели, прибыв на место, установили, что в кузове мусоровоза происходит химическая реакция с выделением тепла и дыма.

Место происшествия оградили, сотрудники МЧС в средствах защиты и АСВ отсортировали вещества, которые находились в пластиковых емкостях. Территория, на которой произошло ЧП, и кузов автомобиля были обработаны для нейтрализации действия химических веществ.

Химические вещества были отделены от мусора, помещены в пластиковую тару для дальнейшей транспортировки к месту временного хранения, сообщили в МЧС.

Заражения воздуха и почвы не зафиксировано. Пострадавших нет.