2018-12-29T19:00:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На директора "Буда-Кошелевского коммунальника" завели уголовное дело

Его задержали за превышение служебных полномочий
Надежда СЕРГЕЕВА
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В отношении директора "Буда-Кошелевского коммунальника" возбудили уголовное делоВ отношении директора "Буда-Кошелевского коммунальника" возбудили уголовное делоФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении директора коммунального жилищного унитарного предприятия "Буда-Кошелевский коммунальник", пишет belta.by.

Должностному лицу предъявили обвинение по ч. 3 ст. 426 УК – превышение служебных полномочий.

Обвиняемый заключен под стражу. В данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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