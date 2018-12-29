КП Беларусь
На директора "Буда-Кошелевского коммунальника" завели уголовное дело
Его задержали за превышение служебных полномочий
В отношении директора "Буда-Кошелевского коммунальника" возбудили уголовное делоФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении директора коммунального жилищного унитарного предприятия "Буда-Кошелевский коммунальник", пишет belta.by.
Должностному лицу предъявили обвинение по ч. 3 ст. 426 УК – превышение служебных полномочий.
Обвиняемый заключен под стражу. В данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.