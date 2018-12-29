В Гомеле трижды за месяц горели кладовки в многоэтажке

В Гомеле три раза за месяц горели кладовки в многоэтажке. Фото с сайта МЧС

Изменить размер текста: A A

По сообщению о пожаре кладового помещения в жилом доме по улице Советской спасатели выехали 29 декабря в 1:01.

Горело помещение, расположенное между 5 и 6 этажами кирпичного, девятиэтажного, многоквартирного дома. Пожар был ликвидирован спасателями. Эвакуация не проводилась, рассказали в МЧС.

В результате пожара огнем уничтожено кладовое помещение и имущество внутри него. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины пожара – занос постороннего источника зажигания извне.