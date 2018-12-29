2018-12-29T23:05:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала пресс-секретарь белорусского президента [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
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Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало. Кадр телеканала "Беларусь 1".Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало. Кадр телеканала "Беларусь 1".
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- Это видео мы еще нигде не показывали, - рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» ведущий программы «Макаенка, 9» Евгений Перлин. На кадрах видно, что в торжественном зале приемов стоят четыре мешка картошки, прислоненные к стульям с позолотой. К мешкам прикреплены этикетки с названием сортов: «Вектор – для отваривания и запекания», «Манифест – для жарки, драников, пюре».

- А это вот для пюре и драников, - объясняет Путину Лукашенко. – Свое!

-Спасибо, - поблагодарил Путин.

Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало. Кадр телеканала "Беларусь 1".

Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало. Кадр телеканала "Беларусь 1".

- Самая лучшая, супер-элитная картошка с президентского огорода, в этом году у нас выдался урожай, - рассказала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт. - В тот день не только картошку подарил Александр Григорьевич Владимиру Владимировичу. Президент России очень любит хорошее сало, и Александр Григорьевич привез еще и сало – причем не какое-то специальное, а самое вкусное белорусское сало. После уже был картофель – но он был по спецзаказу. Когда-то в полушутку Александр Лукашенко спросил у Путина – что еще тому хотелось бы получить от президента Беларуси на Новый год. И ответ прозвучал: «Ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало». За нами не заржавеет, мы привезли четыре мешка картофеля, разных сортов. У каждого сорта есть свой способ приготовления. Очень надеемся, что президенту России понравится.

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