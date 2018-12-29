Путин: «Я предлагал Лукашенко поиграть в хоккей, но он отказался и улетел домой»

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- Я ему предлагал. Я сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться. Его понять можно – скоро новый год, ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, дел текущих. Перед новым годом их всегда много. Мы договорились, что мы еще увидимся и поиграем вместе, - сказал президент в России в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, сегодня, 29 декабря, Александр Лукашенко летал в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Беларусь добивается компенсации за так называемый «налоговый маневр» России, Москва же хочет «более тесной интеграции двух стран». Переговоры длились 3,5 часа, но чем они завершились – неизвестно: выход президентов к прессе запланирован не был. Лукашенко улетел в Минск, а Путин вышел на каток на Красной площади поиграть в хоккей – это уже стало традицией.