«Лукашенко обожает собак, дома у него живет кот Немо»

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- У президента есть три кота – они живут у него дома. Один из них – публичный кот, мы не раз его снимали в наших репортажах. Когда президент приглашает к себе домой своих коллег, с которыми особенно теплые отношения, например председатель Китайской народной республики, там всегда есть колоритный рыжий кот – его зовут Немо. Два остальных прячутся, а этот прямо лезет в кадр. Он очень фактурный и любит сниматься. Еще у президента есть несколько собак – он их очень любит. В принципе – президент – фанат природы, – рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

В эфире показали кадр, на котором Александр Лукашенко гладит собаку.

- В этом кадре весь глава государства, - пояснила Эйсмонт. - Он правда любит все живое, любит природу. Этот кадр сделан в Александрии. Это естественный и непостановочный кадр. Какая-то собака – это не президентская собака – подбежала и подтянулась к президенту. Не надо рассказывать. Что не очень одобряет такие вещи наши ребята из службы безопасности. Но этот кадр говорит сам за себя.