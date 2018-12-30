Глава МИД Беларуси: ««Если возникнет угроза, мы должны быть готовы дать отпор агрессору»

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На сайте белорусского МИДа опубликовано интервью, которое Владимир Макей дал японской телерадиокомпании «NHK». Речь зашла и о возможной угрозе со стороны России:

- Когда Вы говорите, что китайские друзья помогают укрепить безопасность и обороноспособность Вашей страны, кто тогда представляет угрозу? Россия получается? – спросил японский журналист.

- Нет. Сегодня мы не считаем, что кто-либо из военно-политических игроков представляет прямую угрозу для нашей безопасности, - ответил Владимир Макей. - Сейчас сложно себе представить, что кто-то бы решился напасть на Беларусь, как это было в прошлом веке, когда мы потеряли во Второй мировой войне одну треть своего населения. Но мы не можем равнодушно проходить мимо фактов, которые лежат на поверхности. Мы видим, что сейчас происходит в соседних с нами странах, входящих в блок НАТО. Размещаются новые военные базы, происходит расширение блока НАТО на Восток, эти базы размещаются непосредственно у наших границ. Мы видим, что в Польше, странах Балтии, других странах раздаются какие-то новые заявления о том, чтобы дополнительно разместить американский военный контингент, некоторые страны даже готовы заплатить за это. Знаете, вся история говорит о том, что порох всегда нужно держать сухим. Мы извлекли уроки из этой истории, которая для нашего народа зачастую была трагической. Мы исходим здесь из разумной целесообразности – обеспечение надлежащей обороноспособности государства, надлежащего уровня подготовки наших вооруженных сил. В случае, если возникнет какая-то прямая угроза для безопасности нашей страны, мы должны быть готовы дать отпор агрессору, как это принято говорить.