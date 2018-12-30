2018-12-30T10:07:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске на МКАД сбили пьяного пешехода

Возбуждено уголовное дело, следствие ищет очевидцев аварии
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Под колеса попал 38-летний минчанин.Под колеса попал 38-летний минчанин.Фото: Сергей ГАПОН
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ДТП произошло 28 декабря около 20 часов на 47-м километре внутреннего кольца МКАД в Минске. Под колеса попал 38-летний минчанин, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Его сбил автопоезд и легковой автомобиль. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

- По предварительной информации, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, - комментируют в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

Следователи ищут очевидцев происшествия. Информацией можно поделиться по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

- Берегите себя в эти праздничные дни и не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя нередко становится причиной трагических случаев, - напоминают следователи.

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