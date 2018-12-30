«Если Лукашенко зацепится за какое-то слово – мы будем переписывать всю страницу»

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- Запись новогоднего поздравления для меня – самое сложное мероприятие в году, ответственность огромная, - рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1». – На эту минуту (программа записывалась 29 декабря) новогоднее обращение еще не записано, и сколько мы будем над ним работать я пока еще не знаю. Запись запланирована на завтра. Могу приоткрыть некоторые нюансы: на данный момент мы в администрации президента переписывали текст поздравления раз пять, на данный момент он находится у главы государства. Глава государства, безусловно, его глубоко анализирует, дошлифовывает. После оно к нам еще вернется, не исключено, что мы будем над ним работать, и может быть не над одной версией. Нюансов в этом деле не бывает. Если президент зацепится за какую-то запятую, то мы будем переписывать весь абзац. Если президент зацепится за какое-то слово – мы будем переписывать всю страницу, и так далее.

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