У «Мисс Африки» во время награждения загорелись волосы.

Победительница не сразу заметила происходящее, но потом пришла в ужас

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Церемония награждения проходила в Нигерии. Корону 24-летней Доркас Касинде из Конго вручала королева красоты из Ботсваны, которая победила на конкурсе в 2017 году. Помимо титула, «мисс Африка – 2018» получила 35 тысяч долларов и внедорожник.

Парик загорелся, пока новая королева красоты Касинде обнималась и принимала поздравления. Причиной стали искры от фейерверков. Королева даже не заметила, что горит. Однако ведущая церемонии и зрители бросились на помощь девушке и общими усилиями сбили пламя.