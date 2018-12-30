2018-12-30T12:36:20+03:00
Общество
КП Беларусь

У «Мисс Африки» во время награждения загорелись волосы

Победительница не сразу заметила происходящее, но потом пришла в ужас
Григорий ГРИБОВ
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У «Мисс Африки» во время награждения загорелись волосы.У «Мисс Африки» во время награждения загорелись волосы.
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Церемония награждения проходила в Нигерии. Корону 24-летней Доркас Касинде из Конго вручала королева красоты из Ботсваны, которая победила на конкурсе в 2017 году. Помимо титула, «мисс Африка – 2018» получила 35 тысяч долларов и внедорожник.

Парик загорелся, пока новая королева красоты Касинде обнималась и принимала поздравления. Причиной стали искры от фейерверков. Королева даже не заметила, что горит. Однако ведущая церемонии и зрители бросились на помощь девушке и общими усилиями сбили пламя.

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