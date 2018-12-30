2018-12-30T14:16:05+03:00
Политика
КП Беларусь

Путин поздравил Лукашенко с Новым годом: пожелал «добра и процветания»

А лично Александру Григорьевичу – «крепкого здоровья, благополучия и успехов»
Григорий ГРИБОВ
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Путин поздравил Лукашенко с Новым годом: пожелал «добра и процветания».Путин поздравил Лукашенко с Новым годом: пожелал «добра и процветания».
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- Поздравляя президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, глава Российского государства отметил, что, опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается в политической, экономической, гуманитарной и других областях, продолжается работа по укреплению Союзного государства, тесная координация усилий в рамках Евразэс, СНГ и ОДКБ.

Владимир Путин также выразил убеждённость, что дальнейшее упрочение отношений стратегического партнёрства между Россией и Беларусью в полной мере отвечает интересам братских народов двух стран, - сообщает пресс-служба Кремля. - Глава государства от души пожелал А.Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем белорусским гражданам – счастья, добра и процветания.

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