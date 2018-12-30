2018-12-30T14:46:36+03:00
Общество
КП Беларусь

На первый день нового года объявлено штормовое предупреждение

1 января ожидается сильный порывистый ветер, объявлен оранжевый уровень опасности
Григорий ГРИБОВ
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На первый день нового года объявлено штормовое предупреждение.На первый день нового года объявлено штормовое предупреждение.
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В первый день наступающего года Беларусь будет штормить – в Минске и во многих районах страны ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с. В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности, - сообщает Белгидромет.

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