Выступление Николая Лукашенко перед отцом было похоже на спецоперацию

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- Во время праздника «Александрия собирает друзей» для президента был приготовлен очень душевный и огромный сюрприз – впервые в своей жизни младший сын Николай вышел на сцену и состоялось его публичное выступление в квартете с другими музыкантами, – рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Напомним, Николай играл на рояле, а Александр Лукашенко, глядя на сына, пустил слезу.

- Так вот это действительно был сюрприз. Вы не представляете, каких усилий нам стоило все организовать. Глава государства не знал абсолютно. Все проходило в режиме словно проведения спецоперации. Вы не представляете, сколько людей нужно было задействовать, чтобы Николай в Минске мог ездить на репетиции с этими ребятами, с которыми он играл – в режиме «совершенно секретно». После он ездил на репетиции уже в Александрии – под видом экскурсий. И у нас все сработало, все получилось. Это стоит дорогого, - сказала Наталья Эйсмонт.