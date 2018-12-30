2018-12-30T15:03:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Выступление Николая Лукашенко перед отцом было похоже на спецоперацию

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала пресс-секретарь белорусского президента
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
"Выступление Николая Лукашенко перед отцом было похоже на спецоперацию", - сказала Наталья Эйсмонт. Кадр телеканала "Беларусь 1"."Выступление Николая Лукашенко перед отцом было похоже на спецоперацию", - сказала Наталья Эйсмонт. Кадр телеканала "Беларусь 1".
Изменить размер текста:

- Во время праздника «Александрия собирает друзей» для президента был приготовлен очень душевный и огромный сюрприз – впервые в своей жизни младший сын Николай вышел на сцену и состоялось его публичное выступление в квартете с другими музыкантами, – рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Напомним, Николай играл на рояле, а Александр Лукашенко, глядя на сына, пустил слезу.

- Так вот это действительно был сюрприз. Вы не представляете, каких усилий нам стоило все организовать. Глава государства не знал абсолютно. Все проходило в режиме словно проведения спецоперации. Вы не представляете, сколько людей нужно было задействовать, чтобы Николай в Минске мог ездить на репетиции с этими ребятами, с которыми он играл – в режиме «совершенно секретно». После он ездил на репетиции уже в Александрии – под видом экскурсий. И у нас все сработало, все получилось. Это стоит дорогого, - сказала Наталья Эйсмонт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Браславском районе легковушка насмерть сбила женщину
На первый день нового года объявлено штормовое предупреждение
Путин поздравил Лукашенко с Новым годом: пожелал «добра и процветания»
У «Мисс Африки» во время награждения загорелись волосы
«Если Лукашенко зацепится за какое-то слово – мы будем переписывать всю страницу»
В Минске на МКАД сбили пьяного пешехода
Глава МИД Беларуси: «Если возникнет угроза, мы должны быть готовы дать отпор агрессору»
«Лукашенко обожает собак, дома у него живет кот Немо»
Путин: «Я предлагал Лукашенко поиграть в хоккей, но он отказался и улетел домой»
Два раза в неделю Лукашенко ездит в кортеже за рулем
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
В Гомеле трижды за месяц горели кладовки в многоэтажке
В Беларуси с 1 января подорожают некоторые сигареты
На директора "Буда-Кошелевского коммунальника" завели уголовное дело
В Минске в мусоровозе обнаружили опасные химвещества
Погода 30 декабря: мокрый снег и до 4 тепла
"Чтобы не зря снег лежал". В Рогачеве слепили 51 снеговика