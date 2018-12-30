В Браславском районе легковушка насмерть сбила женщину

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Трагический случай произошел вечером 19 декабря в городском поселке Видзы – это в Браславском районе. Там насмерть сбили пешехода. 63-летний водитель на «Пассате» наехал на идущую в попутном направлении 50-летнюю женщину. В результате аварии пешеход получила тяжелейшие травмы и позже скончалась в реанимации Браславской центральной районной больницы. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и предельно осторожными, пешеходов беречь себя, использовать световозвращающие элементы в темное время суток и двигаться навстречу движению транспортных средств.