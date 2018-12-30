Фотофакт: «Мисс Беларусь» Мария Василевич колет дрова вместе с Лукашенко

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- Президент колет сам дрова. Вместе с президентом дрова колем и все мы – все те, кто работает рядом. Из тех, кого мы сейчас видим – там наша хорошая девчонка-студентка из службы делового протокола Алина Коскач – она у нас худенькая, хрупкая, но при этом потрясающий спортивная – она такие таланты проявляет! – рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. - Не попала в кадр наш врач – она заслуживает отдельного упоминания - потому что она дрова колет так, что большинство мужчин позавидует. Ну и вы могли узнать на этих кадрах «Мисс Беларусь» Марию Василевич – она была у вас в студии. Конечно, она не могла вам этого рассказать, но именно так она готовилась к конкурсу «Мисс Мира» - и результат все знают.

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