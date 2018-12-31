КП Беларусь
На 31 декабря и 1 января объявлено штормовое предупреждение
Будьте внимательны!
31 декабря в Беларуси туман.Фото: Оксана БРОВАЧ
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По информации Белгидромета, на первую половину дня 31 декабря объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана.
Он окутал почти всю страну. Видимость в отдельных районах не превышает 100 - 500 метров.
Прогноз на последний день года предсказывает гололед, гололедицу на дорогах и осадки. Временами - снег, мокрый снег, на западе страны - снег с дождем. Возможно налипание мокрого снега.
Температура воздуха - от -3 до +3. Днем - около нуля.
В первый день нового года 1 января ожидается порывистый юго-западный ветер до 15-18 м/с.