Взрыв газа в Магнитогорске: обрушился подъезд, под завалами остаются люди

По последним данным, четыре человека погибли

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ЧП произошло в российском Магнитогорске Челябинской облатси 31 декабря. Из-за взрыва бытового газа обрушился подъед многоквартирного дома. Это случилось около 4 утра по московскому времени. Предположительно, взрыв произошел на втором этаже над аркой.

Сейчас на месте работают спасатели. В Магнитогорск вылетел глава МЧС России.

По последним данным, погибли четверо. Еще десятерых спасатели извлекли из-под обрушенных конструкций, среди них был один ребенок. Сколько еще человек остаются под завалами, не известно. Пострадавшим медики оказали помощь, некоторых госпитализировали, но угрозы их жизни нет.

Жильцов двух соседних подъездов временно выселили - их разместили в школе, пока специалисты обследуют констуркции дома.

Под завалами могут оставаться люди. Фото: МЧС Челябинской области.

- На улице минусовые температуры. Во-первых, сейчас решается вопрос, как не заморозить дом, а второе - размещение людей, - цитирует РИА «Новости» замгубернатора Челябинской области Олег Климов.

В городе объявили режим ЧП. В МЧС открыли горячую линию для психологической помощи пострадавшим.

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