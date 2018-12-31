Центральный железнодорожный вокзал в Варшаве будет носить имя польского и белорусского композитора Монюшко

Станислав Монюшко родился в Беларуси и создал первую оперу на белорусском языке

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С 5 января официально центральный железнодорожный вокзал в Варшаве будет носить имя Станислава Монюшко. На этот вокзал прибывают поезда из Минска, Бреста и Гродно.

Инициативу продвинули представители Общества любителей музыки Монюшко, передает польское Radio Zet. Идею озвучили еще четыре года назад, но до реализации дошло только сейчас. Дело в том, что 2019 год сенат Польши объявил годом Монюшко - в честь 200-летия со дня рождения великого композитора.

Станислав Монюшко родился в 1819 году в фольварке Убель под Минском (современный Червенский район), потом переехал с родителями в Минск. В столице сохранился дом, где жила его семья, и гимназия, в которой учился будущий великий музыкант.

Станислава Монюшко считают освновоположником белорусской оперы - он вместе с Дуниным-Марцинкевичем в 1852 году написал оперу «Сельская идиллия» на белорусском языке.

В Гродно есть улица имени Станислава Монюшко.

Варшава станет первой столицей в мире, где железнодорожный вокзал и аэропорт названы именами композиторов. Обычно имя значимого для страны деятеля присваивают аэропортам. Например, аэропорт в Варшаве носит имя композитора Шопена, в Баку - бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева, в Стамбуле - Ататюрка, государственного деятеля Турции, во Львове - древнерусского князя Даниила Галицкого.

Национальному аэропорту «Минск» пока не присвоено никакое почетное имя. Хотя активисты предлагали назвать его именем Франциска Скорины.

- Просьба о переименовании аэропорта удовлетворена быть не может в том числе и по причинам финансово-экономического характера, - ответил тогда аэропорт активистам.