2018-12-31T12:40:57+03:00
Звезды
КП Беларусь

Центральный железнодорожный вокзал в Варшаве будет носить имя польского и белорусского композитора Монюшко

Станислав Монюшко родился в Беларуси и создал первую оперу на белорусском языке
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
Варшава Центральная названа в честь композитора Монюшко. Фото: Аимаина хикари, wikimedia.org (CC)Варшава Центральная названа в честь композитора Монюшко. Фото: Аимаина хикари, wikimedia.org (CC)
Изменить размер текста:

С 5 января официально центральный железнодорожный вокзал в Варшаве будет носить имя Станислава Монюшко. На этот вокзал прибывают поезда из Минска, Бреста и Гродно.

Инициативу продвинули представители Общества любителей музыки Монюшко, передает польское Radio Zet. Идею озвучили еще четыре года назад, но до реализации дошло только сейчас. Дело в том, что 2019 год сенат Польши объявил годом Монюшко - в честь 200-летия со дня рождения великого композитора.

Станислав Монюшко родился в 1819 году в фольварке Убель под Минском (современный Червенский район), потом переехал с родителями в Минск. В столице сохранился дом, где жила его семья, и гимназия, в которой учился будущий великий музыкант.

Станислава Монюшко считают освновоположником белорусской оперы - он вместе с Дуниным-Марцинкевичем в 1852 году написал оперу «Сельская идиллия» на белорусском языке.

В Гродно есть улица имени Станислава Монюшко.

Варшава станет первой столицей в мире, где железнодорожный вокзал и аэропорт названы именами композиторов. Обычно имя значимого для страны деятеля присваивают аэропортам. Например, аэропорт в Варшаве носит имя композитора Шопена, в Баку - бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева, в Стамбуле - Ататюрка, государственного деятеля Турции, во Львове - древнерусского князя Даниила Галицкого.

Национальному аэропорту «Минск» пока не присвоено никакое почетное имя. Хотя активисты предлагали назвать его именем Франциска Скорины.

- Просьба о переименовании аэропорта удовлетворена быть не может в том числе и по причинам финансово-экономического характера, - ответил тогда аэропорт активистам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала про зарплаты и пенсии в 2019 году
Взрыв газа в Магнитогорске: обрушился подъезд, под завалами остаются люди
На 31 декабря и 1 января объявлено штормовое предупреждение
Фотофакт: сумасшедшие очереди в минских гипермаркетах
Фотофакт: «Мисс Беларусь» Мария Василевич колет дрова вместе с Лукашенко
В Браславском районе легковушка насмерть сбила женщину
Выступление Николая Лукашенко перед отцом было похоже на спецоперацию
На первый день нового года объявлено штормовое предупреждение
Путин поздравил Лукашенко с Новым годом: пожелал «добра и процветания»
У «Мисс Африки» во время награждения загорелись волосы
«Если Лукашенко зацепится за какое-то слово – мы будем переписывать всю страницу»
В Минске на МКАД сбили пьяного пешехода
Глава МИД Беларуси: «Если возникнет угроза, мы должны быть готовы дать отпор агрессору»
«Лукашенко обожает собак, дома у него живет кот Немо»
Путин: «Я предлагал Лукашенко поиграть в хоккей, но он отказался и улетел домой»
Два раза в неделю Лукашенко ездит в кортеже за рулем
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
В Гомеле трижды за месяц горели кладовки в многоэтажке
В Беларуси с 1 января подорожают некоторые сигареты
На директора "Буда-Кошелевского коммунальника" завели уголовное дело
В Минске в мусоровозе обнаружили опасные химвещества
Погода 30 декабря: мокрый снег и до 4 тепла
"Чтобы не зря снег лежал". В Рогачеве слепили 51 снеговика