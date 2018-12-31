2018-12-31T14:31:06+03:00
Экономика
КП Беларусь

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала про зарплаты и пенсии в 2019 году

Они будут расти
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: скриншот "Беларусь 1"Фото: скриншот "Беларусь 1"
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- Конечно же, зарплата будет расти в 2019 году. Бесспорно, это коснется и бюджетной сферы. Задача - не менее 80% по отношению к средней зарплате по стране, - заявила министр турда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич в эфире «Беларусь 1».

По словам министра, в следующем году зарплата бюджетников должна составлять не менее 80% от средней зарплаты по стране. Будут повышать зарплату врачам, учителям.

Пенсию по возрасту правительство планирует вывести на уровень 40% относительно средней зарплаты по стране. То есть в сравнении с нынешней пенсией сумма должна вырасти минимум на 14%.

- Мы три раза в 2018 году поднимали пенсии, и в результате по декабрю средняя пенсия по возрасту - 394 рубля. Темп роста в номинале - на 20%, в реальном выражении - на 16%, - привела статистику Костевич.

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