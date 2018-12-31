Новогодняя ночь-2019 в Минске: где смотреть салют?

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Главной площадкой в новогоднюю ночь станет площадка у Дворца спорта. Там фейерверк начнется в 1:30 ночи и продолжится 11 минут. Бонус - лазерное шоу с музыкальным сопровождением.

Еще два салюта дадут во Фрунзенском районе у Ледового дворца спорта (начало в 1:30) и в парке Уго Чавеса (начало в 2:00).

В местах массовых гуляний будут стоять рамки и контрольно-пропускные пункты, поэтому желающим попасть на праздник рекомендуют приходить заранее. Приносить с собой алкоголь нельзя. На месте будет продаваться шампанское, глинтвейн и коньяк.

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