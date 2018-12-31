В ДТП в Барановичах пострадали дети

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Авария случилась 30 декабря на перекрестке улиц Притыцкого и Горького в Барановичах. Столкнулись «Ауди» и «Ситроен»: одна из машин выехала на красный сигнал светофора.

В результате столкновения пострадали пять человек. Из них трое - дети. Всех забрали в городскую больницу. По словам очевидцев, годовалая девочка находится в коме, пишет Intex-Press.

По факту ДТП проводится проверка.