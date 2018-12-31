Как будет работать транспорт в Минске в новогоднюю ночь-2019

Как будет жить столица в первый день нового года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

И когда идти в магазин 1 января?

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В новогоднюю ночь будет работать и метро, и наземный общественный транспорт.

Будут ходить троллейбусы по маршрутам №3, 6, 20, 27, 29, 48, 53, 57, 62, 92, трамваи №4 и 6.

Автобусы № 343 ДС Уручье-2 - ж/д ст. Колодищи будут ходить с интервалом в 1 час, № 429 "ДС Дружная - Атолино - с интервалом в полтора часа.

Минсктранс планирует задействовать дополнительный подвижной состав для того, чтобы доставить минчан домой после массовых гуляний - после окончания фейерверка в 1:45 и после окончания всей праздничной программы в 4 утра.

Интервал в движении поездов метро составит 6 минут.

Продовольственные магазины в Минске планируют открыться 1 января к 10 утра. В ЦУМе, ГУМе и ТД «На Немиге» 1 января - выходной.

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