КП Беларусь
Фотофакт: минчане встретили Новый год у городских елок
Компании собрались на Октябрьской площади и у Дворца спорта
Минчане встретили Новый годФото: Виктор ДРАЧЕВ
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В новогоднюю ночь многие минчане и гости белорусской столицы собрались у городских елок, чтобы встретить 2019 год. На Октябрьской площади и возле ели на проспекте Победителей у Дворца спорта компании молодежи, семьи с детьми делали селфи, пили шампанское, жгли бенгальские огни.
Минчане встретили Новый годФото: Виктор ДРАЧЕВ
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Парочки искали в Новый год романтикиФото: Виктор ДРАЧЕВ
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Некоторые пришли на площадь семьямиФото: Виктор ДРАЧЕВ
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
На площади встречали Новый год и многие гости столицыФото: Виктор ДРАЧЕВ
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Минчане встретили Новый годФото: Виктор ДРАЧЕВ
Фото: Виктор ДРАЧЕВ