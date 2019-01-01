2019-01-01T09:47:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: минчане встретили Новый год у городских елок

Компании собрались на Октябрьской площади и у Дворца спорта
Павел МИЦКЕВИЧ
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Минчане встретили Новый годМинчане встретили Новый годФото: Виктор ДРАЧЕВ
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В новогоднюю ночь многие минчане и гости белорусской столицы собрались у городских елок, чтобы встретить 2019 год. На Октябрьской площади и возле ели на проспекте Победителей у Дворца спорта компании молодежи, семьи с детьми делали селфи, пили шампанское, жгли бенгальские огни.

Минчане встретили Новый год Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Минчане встретили Новый годФото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Парочки искали в Новый год романтики Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Парочки искали в Новый год романтикиФото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Некоторые пришли на площадь семьями Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Некоторые пришли на площадь семьямиФото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На площади встречали Новый год и многие гости столицы Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На площади встречали Новый год и многие гости столицыФото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Минчане встретили Новый год Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Минчане встретили Новый годФото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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