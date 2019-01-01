Через неделю в Беларусь придут 20-градусные морозы

Изменить размер текста: A A

С вечера четверга в Беларусь вернутся морозы. Ближайшие дни по-прежнему будет тепло - около ноля градусов с небольшим мокрым снегом, местами с метелями, а затем начнется похолодание. В ночь на пятницу ожидается уже до минус 12 градусов, но днем морозы будут не такими крепкими: в Минске - минус 6-8, в регионах - от минус 2 (по югу) до 10 градусов мороза (по северу страны).

Затем, в субботу, снова потеплеет, но в понедельник, 7 января, когда православные будут праздновать Рождество Христово, морозы вернутся с большей силой. Например, в Витебской области в ночь на понедельник синоптики прогнозируют минус 21-23 градуса, передает Белгидромет. На Минщине и Гродненщине - минус 16-18, на Могилевщине 15-17 градусов мороза. В южных регионах будет немного теплее, зато там прибавится снегу - ожидаются метели.