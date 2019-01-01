Для белорусов ужесточен лимит на товары из-за границы

Это правило касается тех, кто совершает поездку за границы ЕАЭС не чаще чем раз в три месяца

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С 1 января 2019 года стоимость товаров, ввозимых из-за границы в страны Евразийского экономического союза, не должна превышать сумму, эквивалентную 500 евро, а максимальный вес - 25 кг. Напомним, такое решение было принято Советом Евразийской экономической комиссии. Предыдущее решение позволяло ввозить на территорию ЕАЭС, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия, товары массой до 50 кг и стоимостью до 1 тыс. евро.

Это правило касается тех, кто совершает поездку за границы ЕАЭС не чаще чем раз в три месяца. Иначе лимит на ввоз товаров из-за границы для личного пользования применяется другой - до 300 евро и 20 кг.

По сведениям специалистов, предложение об изменении лимитов поступило от российской стороны, однако все государства, входящие в союз, обязаны исполнять решение.