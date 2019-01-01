Жительница Речицы получила контузию глаза из-за петарды

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В Минске и областных центрах Беларуси прошли наиболее массовые гуляния в новогоднюю ночь. В усиленном режиме несли службу около 10 тыс. сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.

В целом Новый год прошел спокойно, без грубых нарушений общественного порядка. В местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий и преступлений не зафиксировано, сообщает МВД.

В Минской области от петард пострадали двое детей, оба случая произошли вне мест проведения массовых мероприятий, а дети были вместе с родителями, сообщает УВД Миноблисполкома.

В Солигорске 9-летняя девочка получила травму от взрыва петарды, которую запустили неизвестные. С ушибленными ранами лица ее направили в больницу. В Борисове 12-летний мальчик во дворе жилого дома пострадал при неосторожном обращении с петардой, которая взорвалась у него в руке. Ребенок получил рваные раны пальцев, после оказания медпомощи его отпустили домой.

По информации УВД Гомельского облисполкома, в результате неосторожного использования пиротехнических изделий за медицинской помощью обратилось четверо граждан. 48-летнему мозырянину был выставлен диагноз «травматическое повреждение второго, третьего пальца левой кисти, алкогольное опьянение». А 29-летняя жительница Речицы получила «контузию правого глазного яблока и химический ожог правого глаза». Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.