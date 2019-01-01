Пьяное ДТП под Гродно: погибла 14-летняя девочка

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В первый день нового года авария унесла жизнь ребенка в Гродненском районе. 14-летняя девочка погибла при опрокидывании автомобиля. ДТП произошло около 03.00 1 января около деревни Озеры. За рулем был 32-летний нетрезвый водитель.

Управляя автомобилем «Ниссана-Серена», мужчина выехал на обочину, машину занесло на поле, где она перевернулась. Водитель вез также в качестве пассажиров двух 16-летних девушек, которые госпитализированы с травмами. А 14-летняя девочка скончалась на месте ДТП. Все четверо - жители деревни Озеры.

Возбуждено уголовное дело, водитель задержан, ведется расследование, сообщает Следственный комитет. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.