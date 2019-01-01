11-месячного ребенка достали живым из-под завалов в Магнитогорске

Сейчас Ваня в реанимации, где за его жизнь и здоровье сражаются врачи

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Живого мальчика достали из-под завалов в российском Магнитогорске, после того, как там обрушился подъезд жилого дома. 11-месячный малыш провел под обломками больше суток. Младенца зовут Иван Фокин. Выяснилось, что в момент взрыва газа и обрушения конструкций он находился в кроватке и был тепло укутан - это его и спасло. Однако у мальчика диагностированы серьезные обморожения и черепно-мозговая травма. Сейчас Ваня в реанимации, где за его жизнь и здоровье сражаются врачи.

Оба родителя мальчика тоже остались живы. Мать ребенка смогла сама выбраться из-под завалов вместе со вторым ребенком сразу после обрушения, приводит предварительную информацию КП-Челябинск.

Напомним, погибшими под обломками обнаружены уже восемь человек, местонахождение еще около 30 жителей дома пока не установлено. В городе объявили режим ЧП. В МЧС открыли горячую линию для психологической помощи пострадавшим.