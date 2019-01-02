Автобус с российскими туристами опрокинулся в Ушачском районе

Изменить размер текста: A A

Автобус, полный туристов из России, попал в аварию в Ушачском районе. Это произошло на дороге местного значения Ушачи-Зябки недалеко от деревни Угринки около 19.30 1 января. В автобусе находились 23 гражданина России – туристы и два водителя, и экскурсовод из Витебска. Они ехали в областной центр из Глубокого. Автобус съехал в кювет и перевернулся.

-Помощь медиков понадобилась только одной 40-летней женщине, остальные люди не пострадали, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. – Пассажиров с места происшествия доставили в Ушачскую среднюю школу и накормили.

По состоянию на 21.30 решался вопрос о доставке туристов в места происшествия в Витебск. Причины аварии предстоит выяснить следственно-оперативной группе.