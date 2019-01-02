2019-01-02T10:29:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Две брестские больницы получат в январе томографы

Медоборудование от ведущих европейских производителей куплено за счет средств республиканского бюджета
Евгения ПОПКО
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В больницы медоборудование куплено за счет средств республиканского бюджетаВ больницы медоборудование куплено за счет средств республиканского бюджетаФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Бресте городская больница скорой медицинской помощи и Брестская областная больница получат в январе по линии Минздрава три томографических аппарата, сообщил belta.by начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский.

Медоборудование от ведущих европейских производителей куплено за счет средств республиканского бюджета. Для больницы СМП закуплены магнитно-резонансный и компьютерный томографы.

По словам специалиста, оборудование дорогостоящее. Так, аппарат МРТ стоит 2,8 млн белорусских рублей, КТ - более 1 млн.

Магнитно-резонансный томограф получит и областная больница. Нынешний аппарат уже выработал свой ресурс. В этом году также начнется финансирование совместного с Бяла-Подляским воеводским госпиталем трансграничного проекта, по которому облбольница получит грант Евросоюза на сумму 2,1 млн евро. За эти деньги здесь хотят практически полностью переоснастить отделение лабораторной диагностики.

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