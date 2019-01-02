2019-01-02T11:53:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Драка на Зыбицкой закончилась смертью мужчины

Житель Гродно избил 46-летнего минчанина. Мужчина умер на месте
Евгения ПОПКО
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Минчанин умер до приезда скорой. Мужчине, который его избил, грозит до трех лет лишения свободыМинчанин умер до приезда скорой. Мужчине, который его избил, грозит до трех лет лишения свободыФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Трагедия произошла в Минске в канун Нового года: 31 декабря около 5 часов 30 минут в результате конфликта, возникшего между посетителями одного из баров на улице Зыбицкой, погиб 46-летний минчанин, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Как выяснили сотрудники милиции, две компании мужчин отдыхали в баре. Распивая спиртное, у 46-летнего минчанина возник конфликт с мужчиной из другой компании. Причина конфликта - попытка одного из мужчин станцевать на столе. 46-летний минчанин сделал замечание, которое не понравилось другой компании. В итоге мужчины вышли на улицу, где 46-летнему мужчине были нанесены три удара в лицо. К несчастью, потерпевший скончался на месте до приезда скорой.

Сотрудники милиции по «горячим следам» задержали мужчину, причастного к преступлению. Им оказался 28-летний житель Гродно.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 144 УК РБ («Причинение смерти по неосторожности»). Молодому человеку грозят исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Как сообщает Следственный комитет, житель Гродно отпущен под обязательство о явке.

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