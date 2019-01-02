В Ушачах парень купил на деньги с чужой карты виртуальные самолеты, за это у него забрали смартфон

В Ушачах осудили парня, который потратил на игровую валюту деньги с чужой карточки и забрали у него смартфон. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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Молодой человек из Ушач «проиграл» в виртуальную военную игру свой смартфон. Историю рассказывает районная газета «Патрыёт».

Все началось с того, что парень нашел забытую кем-то в банкомате пластиковую карточку и забрал ее себе. Молодой человек увлекается игрой «War Wings» - это военный симулятор, где за игровую валюту можно покупать и усовершенствовать виртуальные боевые самолеты. С чужой карты он и накупил игрового золота. Проблем с этим у игрока не возникло – платежная система, которой он воспользовался, не требует вводить пин-код карты, а лишь ее данные. Золото покупал несколько раз, пока деньги на карточке не закончились.

Хозяин карточки спохватился и прибежал к банкомату минут через 15, но уже не нашел ее. А на следующий день, посмотрев распечатку операций, обнаружил, что кто-то снял все его деньги – около ста рублей.

Вычислить парня было просто. Он попал в поле зрения камеры видеонаблюдения, когда забирал чужую карту из банкомата. Суд приговорил его к выплате штрафа в 980 рублей. Кроме того, у молодого человека конфисковали смартфон как средство совершения преступления – именно с его помощью он снимал деньги с чужой карты.