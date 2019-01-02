В Витебске мальчику петардой оторвало палец

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Два ребенка пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь в Витебске. Один из них, 9-летний мальчик, держал в руке петарду, когда та взорвалась. Ребенку оторвало фалангу пальца. Второй пострадавший – пятилетний ребенок. Он получил ожог, когда во дворе дома запускали салют. Взрослые не закрепили как следует упаковку фейерверка, и один из зарядов попал в ребенка.

Всего из-за использования пиротехники с нарушением мер безопасности привело к тому, что в Витебской области получили травмы пять человек, сообщает группа информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. Житель Поставского района неудачно пытался запустить петарду во дворе своего дома, мужчина из поселка Руба под Витебском - на остановке общественного транспорта, а полочанин - на балконе дома.

Правоохранительные органы в области выявили около полусотни фактов незаконного оборота и использования пиротехнических средств, около 133 тысячи единиц пиротехники изъято.