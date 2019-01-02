Умер владелец арт-усадьбы, которая закрылась в прошлом году

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Бизнесмена Сергея Коваля, владельца усадьбы-фэнтези под Новогрудком, которая закрылась в конце прошлого года, нашли мертвым. Об этом стало известно вчера: в одном из аккаунтов "Инстаграма" появилось такое сообщение: "Сегодня, с 14:00 до 16:00 повесился Коваль Сергей, более известный как «Француз», а Литовка так и остаётся закрытой, теперь уже видимо на долго!" (Орфография сохранена. - Ред.).

- Новогрудский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 47-летнего жителя Новогрудка, которого 1 января в собственной квартире обнаружили без признаков жизни родственники, - сообщили "Комсомолке" в Следственном комитете. - В ходе осмотра места происшествия признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.