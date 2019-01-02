Работник МЧС спас семейную пару в Ошмянах

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Все произошло вечером, 1 января, в Ошмянах. Работник МЧС Игорь Лавыш оказался на месте ЧП случайно - он проезжал на машине мимо двухквартирного жилого дома и заметил, что из окна идет дым. Молодой человек позвонил на «101», проник в задымленный дом, где нашел спящими хозяина и его сожительницу. Спасатель вывел их на свежий воздух и оказал им первую медицинскую помощь, сообщает МЧС. Тлеющую ветошь мужчина залил стаканом воды.

По предварительным данным, жильцы дома были нетрезвыми. Их осмотрели медики, в госпитализации они не нуждались.