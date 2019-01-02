2019-01-02T14:23:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Гродно на зубра дважды наехали: животное погибло

После первого столкновения с машиной зубр поднялся на ноги, но его снова сбили
Евгения ПОПКО
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После второго удара зубр умер. Фото: newgrodno.byПосле второго удара зубр умер. Фото: newgrodno.by
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ЧП произошло 1 января около 18.30 на автодороге Гродно – Озёры: зубр погиб, столкнувшись с двумя машинами, сообщает newgrodno.by.

Водитель Форда двигался со стороны Гродно. Увидев на дороге зубра, он резко нажал на педаль тормоза, но, к несчастью, избежать столкновения не удалось. После удара зубр поднялся на ноги, но далеко уйти не смог. Он снова столкнулся с машиной - на этот раз с Опелем, водитель которого ехал со стороны Озёр. После второго удара зубр умер.

На место аварии прибыли сотрудники ГАИ и скорой помощи. Водителя Опеля госпитализировали.

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