КП Беларусь
Под Гродно на зубра дважды наехали: животное погибло
После первого столкновения с машиной зубр поднялся на ноги, но его снова сбили
После второго удара зубр умер. Фото: newgrodno.by
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ЧП произошло 1 января около 18.30 на автодороге Гродно – Озёры: зубр погиб, столкнувшись с двумя машинами, сообщает newgrodno.by.
Водитель Форда двигался со стороны Гродно. Увидев на дороге зубра, он резко нажал на педаль тормоза, но, к несчастью, избежать столкновения не удалось. После удара зубр поднялся на ноги, но далеко уйти не смог. Он снова столкнулся с машиной - на этот раз с Опелем, водитель которого ехал со стороны Озёр. После второго удара зубр умер.
На место аварии прибыли сотрудники ГАИ и скорой помощи. Водителя Опеля госпитализировали.