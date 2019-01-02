2019-01-02T15:15:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Трагедия в канун Нового года в Мозыре: микроавтобус насмерть сбил 51-летнего пешехода

Мужчина переходил дорогу недалеко от пешеходного перехода
Евгения ПОПКО
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Мужчина переходил дорогу недалеко от пешеходного переходаМужчина переходил дорогу недалеко от пешеходного переходаФото: Павел МАРТИНЧИК
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Трагедия произошла в Мозыре в канун Нового года - 31 декабря вечером. 42-летний водитель находился за рулем «Мерседес Бенц Спринтер» и двигался по ул. Иваненко, где наехал на 51-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, световозвращающих элементов у мужчины не было. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

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