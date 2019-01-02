Сегодня телеведущий Дмитрий Дибров разыграет трехкомнатную квартиру в Минске от «Евроопт»!

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Совсем скоро станет известно, кому же достанется главный приз первого тура в новом году – трехкомнатная квартира по ул. Мястровская, 11, неподалеку от комплекса «Минск-Арена» и водохранилища «Дрозды». Определить счастливчика поможет известный российский телеведущий, шоумен и журналист Дмитрий Дибров! А помимо этого в 101-м туре будут разыграны три белоснежных автомобиля «Джили Атлас», два крупных приза по 40 000 рублей и более 20 000 других призов.

Розыгрыш состоится в 18.20 в ТРЦ «Е-Сити» по адресу ул. Денисовская, 8. Если прийти у вас не получится, за розыгрышем можно будет наблюдать в прямом эфире на канале ОНТ, а также на сайте evroopt.byи страничках «Евроопт» в соцсетях. Желаем всем удачи!