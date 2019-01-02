2019-01-02T16:21:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Полоцком районе мотоциклист вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем

У парня не было прав, и его не раз на этом ловили
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мотоциклист без прав на незарегистрированном мотоцикле врезался в авто на встречке. Фото: ГАИ.Мотоциклист без прав на незарегистрированном мотоцикле врезался в авто на встречке. Фото: ГАИ.
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20-летний мотоциклист пострадал в аварии 1 января. ДТП произошло в 18.45 на двадцатом километре автодороги «Полоцк-Россоны». Молодой человек ехал на мотоцикле ММВЗ. Он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Samand LX", за рулем которого был 42-летний житель Витебска.

Мотоциклист пострадал, его госпитализировали. Оказалось, он ехал на незарегистрированном мотоцикле и без прав. За езду без прав молодой человек уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов и его привлекали к административной ответственности, рассказали в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

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