2019-01-02T16:33:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Минская новогодняя елка вошла в ТОП-5 самых высоких в СНГ

Самая высокая новогодняя елка находится в столице Туркменистана
Евгения ПОПКО
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Новогодняя елка на Октябрьской площади вошла в рейтинг самых высоких в странах СНГНовогодняя елка на Октябрьской площади вошла в рейтинг самых высоких в странах СНГФото: Павел МАРТИНЧИК
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Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых высоких новогодних елок в столичных городах стран СНГ.

Так, самая высокая новогодняя елка находится в столице Туркменистана в Ашхабаде. Ее высота составляет 38 метров. Чуть меньше высотой - 37 метров - елки в Баку и Ереване. На пятом месте рейтинга - главная елка Беларуси, которая находится на Октябрьской площади. Ее высота составляет 35 метров.

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