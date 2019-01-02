КП Беларусь
Минская новогодняя елка вошла в ТОП-5 самых высоких в СНГ
Самая высокая новогодняя елка находится в столице Туркменистана
Новогодняя елка на Октябрьской площади вошла в рейтинг самых высоких в странах СНГФото: Павел МАРТИНЧИК
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Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых высоких новогодних елок в столичных городах стран СНГ.
Так, самая высокая новогодняя елка находится в столице Туркменистана в Ашхабаде. Ее высота составляет 38 метров. Чуть меньше высотой - 37 метров - елки в Баку и Ереване. На пятом месте рейтинга - главная елка Беларуси, которая находится на Октябрьской площади. Ее высота составляет 35 метров.