В Витебске будут меняться пирогами

Любой может прийти с пирогом собственной выпечки и обменять его или просто угостить всех желающих

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Уютное и очень новогоднее мероприятие пройдет в четверг, 3 января, в витебском арт-пабе «Торвальд». Здесь устраивают первый в городе CAKECROSSING – обмен пирогами. После шести вечера любой желающий может прийти в арт-паб с собственноручно испеченным пирогом и обменять его на шедевр другого кулинара. А можно просто разрезать пирог на кусочки и угостить всех, кто захочет его отведать, и самому напробоваться других пирогов.

Всем участникам CAKECROSSING дается полная свобода действий – пироги могут быть с любой начинкой, любой формы и размера, испечены по рецепту любой национальной кухни, по семейным или авторским рецептам.