В Минске судят участников вечеринки с психотропами, на которой погибла 19-летняя девушка

Изменить размер текста: A A

Суд Первомайского района Минска рассматривает уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, связанного с гибелью от передозировки 19-летней студентки, сообщает belta.by.

Обвиняемыми проходят семь человек, среди которых есть несовершеннолетние. Молодых людей обвиняют по ч.1 ст. 328 УК РБ (незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). Минимальное наказание по этой статье - ограничение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, трагедия произошла 4 августа. Компания из восьми человек устроила вечеринку в квартире 19-летней девушки. Каждому из присутствующих предназначалось по две капсулы с наркотиком. По одной они употребили сразу, а к остальным планировали перейти позже. Внезапно девушке, в квартире которой собралась молодежь, стало плохо. Ей вызвали скорую, но спасти девушку не удалось.