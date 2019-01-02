2019-01-02T17:46:50+03:00
Общество
КП Беларусь

От взрыва петарды пострадал 16-летний школьник

Мальчик получил термический ожог и травму глаз, а также лица и коленных суставов
Евгения ПОПКО
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Школьник уже идет на поправкуШкольник уже идет на поправкуФото: Раиса ЮДИНА
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16-летний житель агрогородка Мальковичи Ганцевичского района поступил в районную больницу 29 декабря. В результате неосторожного использования пиротехники мальчик получил термический ожог и травму глаз, а также лица и коленных суставов. Ребенок нуждался в офтальмологической помощи, и его экстренно доставили в Барановичскую городскую больницу. Сейчас мальчик идет на поправку.

- Состояние подростка улучшается, оба глаза видят, угрозы потери зрения нет, - рассказал belta.by замглавного врача Барановичской центральной поликлиники Анатолий Спиридо.

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