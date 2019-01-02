2019-01-02T18:26:51+03:00
Экономика
КП Беларусь

На первых торгах нового 2019 года подорожали все валюты

Курс валют в Беларуси на 2 января
Надежда БУТОВИЧ
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Все основные валюты в Беларуси подорожали сразу же в начале года.Все основные валюты в Беларуси подорожали сразу же в начале года.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Первые в наступившем 2019 году валютные торги обратились падением «веса» для белорусского рубля, сообщается на сайте БВФБ. Так в Белорусской валютно-фондовой бирже информируют о росте основных котируемых валют.

Европейская валюта в первую неделю января «потяжелела» больше, чем доллар, прибавив к стоимости сразу 0,0131 белорусского рубля. Теперь за один евро нужно отдать 2,4865 рубля.

«Зеленые» пусть и не так сильно, как евро, но тоже подросли. Один доллар стал дороже на 0,0103 белорусского рубля и теперь оценен в 2,1701 рубля.

Российский рубль так же не стал отставать от своих «коллег» по валютной корзине. За сотню российских рублей со 2 января просят 3,1176 белорусских, то есть на 0,0048 рубля больше, чем в прошедшем году.

Таким образом, новый год начался для белорусских дензнаков с потери позиций к основным инвалютам, обращающимся в стране.

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