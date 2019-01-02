2019-01-02T19:06:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В новогоднюю ночь 27 белорусов пострадали от взрывов пиротехники

А правонарушений с 31 декабря на 1 января произошло меньше, чем за все другие дни года
Надежда БУТОВИЧ
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Пиротехнические травмы получили те, кто нарушил правила эксплуатации таких изделий. Фото: pixabay.com.Пиротехнические травмы получили те, кто нарушил правила эксплуатации таких изделий. Фото: pixabay.com.
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В МВД Беларуси сообщают, что правоохранители за последнее время обнаружили более 400 «точек» с пиротехнических продукцией, изъяли свыше 7 миллионов единиц запрещенных к продаже товаров. Но из-за пиротехники по-прежнему страдают люди.

– Из-за неправильной эксплуатации ночью с 31 декабря на 1 января получили различные травмы от пиротехники 27 человек, – рассказал Олег Панчук, начальник отдела организации медзащиты при ЧС Минздрава.

В остальном же новогодняя ночь прошла спокойно:

– На основных площадках массовых гуляний была усиленная охрана, – объяснил полковник милиции Дмитрий Курьян, замначальника главного управления – начальник управления охраны правопорядка МОБ МВД. – Всего же в Беларуси за новогодние сутки зафиксировано около 50 злодеяний, что гораздо меньше, чем в другие дни.

Как рассказал полковник внутренней службы Анатолий Балябин, замначальника управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС, не произошло в эти сутки и серьезных пожаров с погибшими.

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