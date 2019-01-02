Сельчанин запер знакомого в доме и устроил пожар, чтобы отомстить за клевету

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В новогоднюю ночь, 1 января 2019 года, в одной из деревень на Лунинеччине, мужчина совершил поджог, чтобы отомстить односельчанину, сообщают в УСК по Брестской области.

Известно, что «красного петуха» на деревенской улице запустил 34-летний местный житель. Сельчанин таким образом хотел поквитаться со знакомым, который обвинял его в краже продуктов. Для этого, «мститель» новогодней ночью пробрался к дому обидчика. Закрыл входную дверь навесным замком и вскарабкался на чердак, где устроил поджог.

Кровля дома быстро занялась, дым почуял и хозяин дома. Мужчина бросился к дверям, но они казались запертыми снаружи, тогда он через окно выбрался из горящей усадьбы. Прибывшие по вызову потерпевшего спасатели МЧС быстро локализовали и затушили возгорание.

Подозреваемый в поджоге задержан, он сознался в злодеянии и рассказал, почему пошел на это. Возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство общественно опасным способом. Идет следствие, проводится ряд экспертиз.