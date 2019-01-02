Под Гродно пьяный водитель перевернулся на Nissan: несовершеннолетняя пассажирка погибла

Алкоголь в крови водителя почти в 5 раз превышал допустимую норму. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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«Комсомолка» уже сообщала об одном смертельном ДТП, которое произошло в канун Нового года в Мозыре. И вот стало известно о еще одной погибшей в праздничную ночь.

Трагедия произошла в Гродненском районе в первые сутки нового 2019 года, сообщают в ГАИ Гродненщины. В ДТП на легковом «Ниссане» попал мужчина с двумя пассажирками. Сообщается, что около 02.00 часов мужчина ехал по трассе недалеко от агрогородка Озеры. На зимней дороге в какой-то момент мужчина не смог справиться с управлением, и авто на скорости вылетело за пределы проезжей части в противоположный стороне движения кювет.

За пределами дороги машина перевернулась. Кроме водителя в авто находились две юные пассажирки. Одна из девушек погибла от полученных травм на месте аварии, другую с серьезными повреждениями госпитализировали в ближайшее медучреждение.

Известно, что у водителя, в крови был обнаружен алкоголь – «доза», пятикратно превышающая допустимую норму промилле. Против мужчины возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.