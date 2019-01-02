2 января топливо в Беларуси не подешевело, но в Белнефтехиме обещали, что это скоро произойдет
От главы «Белнефтехима» Андрея Рыбакова прозвучало предложение о снижение топливных цен на заправках Беларуси. Такую идею глава концерна озвучил во время посещения «Нафтана» еще 30 декабря 2018 года, сообщала belta.by.
Многие белорусы ждали, что уже в первые дни нового года порадуются более низким ценам на дизель и бензин. Однако 2 января стоимость топлива осталась прежней.
Как уточнял Рыбаков стоимость продажи топлива можно будет снижать в том случае, если в январе цена нефти на мировых рынках сохранится в пределах 52 – 55 долларов за баррель.
– Тогда можно будет рассмотреть снижение стоимости дизеля на 1 копейку, и удешевление литра бензина на 2 копейки, – предположил глава «Белнефтехима».
Ожидаемого снижения цен на топливо в среду, 2 января, не произошло, но, возможно, это все же случится до конца первой недели нового года.
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