2019-01-02T21:01:36+03:00
Экономика
КП Беларусь

2 января топливо в Беларуси не подешевело, но в Белнефтехиме обещали, что это скоро произойдет

Такую новость председатель концерна озвучил на встрече с работниками «Нафтана»
Надежда БУТОВИЧ
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В среду, 2 января, топливо не подешевело, но, возможно, это произойдет до конца недели.В среду, 2 января, топливо не подешевело, но, возможно, это произойдет до конца недели.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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От главы «Белнефтехима» Андрея Рыбакова прозвучало предложение о снижение топливных цен на заправках Беларуси. Такую идею глава концерна озвучил во время посещения «Нафтана» еще 30 декабря 2018 года, сообщала belta.by.

Многие белорусы ждали, что уже в первые дни нового года порадуются более низким ценам на дизель и бензин. Однако 2 января стоимость топлива осталась прежней.

Как уточнял Рыбаков стоимость продажи топлива можно будет снижать в том случае, если в январе цена нефти на мировых рынках сохранится в пределах 52 – 55 долларов за баррель.

– Тогда можно будет рассмотреть снижение стоимости дизеля на 1 копейку, и удешевление литра бензина на 2 копейки, – предположил глава «Белнефтехима».

Ожидаемого снижения цен на топливо в среду, 2 января, не произошло, но, возможно, это все же случится до конца первой недели нового года.

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